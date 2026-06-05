東海地方は、明日6日(土)は日差しが届く所が多いでしょう。7日(日)は、広く雨が降り、太平洋側の地域で大雨の恐れがあります。台風6号で記録的な大雨となったばかりで、まだ地盤が緩んでいます。土砂災害などに厳重に警戒してください。今日5日(金)はすっきりしない天気今日5日(金)は、低気圧が南の海上や日本海にあり、東海地方には湿った空気が入りやすくなっています。一部の地域で日差しが出ている程度で、雲が多くなっていま