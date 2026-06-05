【モンテレイ（メキシコ）４日＝ペン・金川誉、後藤亮太、カメラ・山崎賢人】北中米Ｗ杯に臨む日本代表が、メキシコ・モンテレイで事前合宿２日目を行った。＊＊＊ＭＦ久保建英が、この日２５歳の誕生日を迎えた。ＤＦ菅原由勢に誕生日ケーキを手渡されて笑顔。新たな１年の始まりに「誕生日なんでうれしいですね」と話した。１０代から代表でプレーし、２０代中盤にさしかかり、若手から中堅の世代に近い年代となったが