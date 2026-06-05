ソフトトップは60km/hまでなら走行中でも開閉可能 フェラーリ・アマルフィ・スパイダー｜Ferrari Amalfi Spider フェラーリは、ローマ・スパイダーの後継となるFRオープンモデル「アマルフィ・スパイダー」を発表した。アマルフィ・スパイダーは、2025年7月に発表されたクーペモデル「アマルフィ」のオープントップバージョン。アマルフィの名はイタリア南