【新華社北京6月5日】中国共産党中央対外連絡部の報道官は5日、朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）労働党総書記・国務委員長の招きに応じ、習近平（しゅう・きんぺい）中国共産党中央委員会総書記・国家主席が8〜9日の日程で朝鮮を国賓として訪問すると発表した。