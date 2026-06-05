静岡県東部に位置する函南町は、富士山の伏流水や豊かな自然に恵まれた魅力溢れる町。そんな函南町の自慢の逸品を発掘し、町の魅力とともに発信するのが｢函南ブランド｣です。地元愛やこだわりが詰まった商品の中から選ばれる認定品に、このたび第10弾の仲間達が加わりました! 今回は新たに認定された商品をご紹介。函南ならではのおいしさや魅力に思わず心が弾む。どんな逸品が選ばれたのか、さっそくチェックしていきます! 熱海