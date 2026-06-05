PGAツアーなどでのマレット移行が加速するなか、その中心的存在として存在感を増し続けるスパイダーが、ラインナップを一新。新たに登場した「Spider TOUR TORCHED」 パターシリーズは、高い安定性と寛容性はそのままに、より幅広いゴルファーにフィットする設計へと進化している。 スパイダーが「選べるパター」へと進化 左からSpider TOUR X、Spider TOUR 、Spider TOUR F、