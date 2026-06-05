◇米女子ゴルフツアー全米女子オープン第1日（2026年6月4日カリフォルニア州リビエラCC＝6641ヤード、パー71）メジャー第2戦が開幕し、19年全英女子オープン覇者・渋野日向子（27＝サントリー）が5バーディー、2ボギーの3アンダー68で回り、トップと2打差の3位でメジャー2勝目に向けて好スタートを切った。メジャー初優勝を目指す畑岡奈紗（27＝アビームコンサルティング）は2アンダー69で3打差の8位につけた。メジ