「ダイヤモンドバックス３−２ドジャース」（４日、フェニックス）ドジャースのマックス・マンシー内野手が五回に負傷交代。一塁ベース上で相手一塁手と激しく交錯した。０−０で迎えた五回、２死からマンシーが一塁線へゴロを放った。打球を受けたバルガスとマンシーで競争となり、一塁ベース上で激しく激突。トラック同士が衝突したかのような衝撃で両者は吹っ飛んだ。球場は騒然となり、２人ともベンチへ退くアクシデント