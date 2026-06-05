高齢の親が一人で暮らしている場合、子どもが異変に気づくきっかけは、必ずしも大きな事故や病気とは限りません。「少し不安」「なんとなく様子が違う」といった小さな違和感の積み重ねが、生活の限界を知らせることもあります。親が「大丈夫」と言っていても、実際の暮らしは見えにくいものです。「ちょっと来てほしいの」…深夜の電話に急行した長男健一さん（仮名・52歳）の携帯が鳴ったのは、午後11時を過ぎたころでした。画面