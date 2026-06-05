世界初！超電導モーター搭載の水素GRカローラが富士24時間レースで実戦に挑むトヨタはカーボンニュートラル社会の実現に向けた「マルチパスウェイ」戦略のもと、モータースポーツを起点とした「もっといいクルマづくり」を推進しています。その象徴的な挑戦が、水素エンジン車の開発です。【画像】これが「超電導カローラの技術」です。画像を見る！（22枚）2021年の参戦開始から6年目を迎える今回は、次世代の核となる超電