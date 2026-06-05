安全機能や視認性をさらに向上ダイハツは2026年6月4日、軽商用バン「アトレー」に一部改良を実施し、同日より発売しました。あわせて、アトレーをベースにトラック同様の荷台を設置した4人乗りの特装車「アトレー デッキバン」と、後部にスロープを設置した福祉車両“フレンドシップシリーズ”の「アトレー スローパー」にも、同様の一部改良を実施しています。【画像】超カッコいい！ これがダイハツの新型「アトレー」です！