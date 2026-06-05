スバル新型「“SUV”ステーションワゴン」発表に反響殺到！スバルは2026年6月4日、同社のステーションワゴンをベースにしたクロスオーバーSUV「レヴォーグ レイバック（以下、レイバック）」の新たなモデルのティザーサイトを公開しました。いわゆる「F型」と呼ばれる今回のモデルチェンジにおける最大のトピックは、新開発されたストロングハイブリッドシステム「S：HEV」を搭載したモデルが追加されることです。正式発表は20