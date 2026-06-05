テレ東にて毎週水曜深夜24時00分「あにレコTV」内で放送中の「SEALOOK(シールック)」のコラボカフェが開催決定！ツリービレッジ東京店にて2026年6月13日（土）〜7月3日（金）までの期間で開催します。アザラシたちに囲まれた中、SEALOOKの世界観あふれるフードとドリンクをお楽しみください。【動画】テレ東にて毎週水曜深夜24時00分「あにレコTV」内で放送中『SEALOOK』CAFE＆SHOP概要■店舗：ツリービレッジ東京店（東京スカイツ