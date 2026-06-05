5月31日（日）に放送した「家、ついて行ってイイですか？」（毎週日曜夜8時50分）では、東京・渋谷区で出会ったショウタさん（25）の家について行きました。【動画】上智大卒・広告代理店勤務のエリート男子が芸人に？驚きの転身理由と秘密兵器＆血飛沫を数える！？57歳女性の衝撃生活夜の渋谷駅で仕事帰りの男性を発見！ 話を聞くと「新卒一年目なんですけど、もうすぐ仕事を辞めて、新たに挑戦したいことがある」とのこと。気に