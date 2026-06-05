フォーカルポイントは、イヤーカフ型イヤホン『Shokz OpenDots 2』の取り扱いを6月4日より開始することを発表した。 【画像あり】耳の穴を塞がずともパワフル音量 『OpenDots 2』は、耳の穴を塞がずに装着するオープンイヤー型のイヤホン。耳にクリップさせるだけで装着でき、周囲の音を聞きながらサウンドを再生できる設計となっている。 サウンド面では、球面音響設計「Shokz Bassphere 2.0」