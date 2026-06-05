岡山市の重点課題について市長と大学生が直接対談です。若者からみた魅力的なまちづくりとは何か、意見を交わすイベントが開かれました。 【写真を見る】“大森”市長が学生たちと“大盛”トークこれからのまちづくりについて意見を交わす新アリーナへの期待も【岡山】 大森市長が市民の生の声を聞こうと行われている「市長と大盛（おおもり）トーク」です。 「まちづくり」をテーマに話し合われた