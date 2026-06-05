私（マユ）は夫のアラタと息子のハヤトとの3人家族でした。共働きで頑張っていましたが、夫は不倫をして駆け落ち同然で家を出て行ったのです。結果的に私たちは離婚。元夫と不倫相手から慰謝料をもらい、財産分与でマンションももらいました。しかし不倫相手との間に子どもができ、養育費の支払いを拒まれてしまったのです。見かねた義母が養育費を立て替えてくれることになり、私とハヤトは元夫がいたときよりも精神的に快適な生