フォーカルポイントは、Shokzのイヤーカフ型イヤホン『OpenDots Air（オープンドッツ エアー）』の日本国内での取り扱いを6月4日より開始することを発表した。家電量販店各店、ライフスタイルショップおよびFOCAL POINT DIRECTで販売される。 【画像あり】メタリックや柔らかいパープルでアクセサリー感覚 本製品は、オープンイヤーデザインとコンパクトなクリップオン形状