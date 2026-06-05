初夏の風物詩、梅の実の収穫作業が、岡山後楽園で行われました。台風6号の接近の影響で予定より2日遅れで行われた梅の実の収穫です。後楽園には梅酒に使われる白加賀（しろかが）や鶯宿（おうしゅく）など約20品種、あわせて100本ほどの梅の木が植えられています。 【写真を見る】後楽園で梅の実の収穫実はよく太り大粒に仕上がる梅酒やジャムなどに加工され商品に【岡山】 台風の影響があったが... 台風の影響で、一部の実