ホフェッシュ・シェクター・カンパニー「Theatre of Dreams」が、10月16日（金）と10月17日（土）に愛知・愛知県芸術劇場大ホール、10月23日（金）から10月25日（日）まで埼玉・彩の国さいたま芸術劇場 大ホールで日本初上演される。本公演のアンバサダーを上田竜也が務める。【写真】ダンサーらとの再会に笑顔の上田竜也■上海で一早く体験今回上田がアンバサダーを務めるホフェッシュ・シェクター・カンパニー「Theatre of D