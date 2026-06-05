クマに関するニュースです。 おととい（３日）、宮城県で開かれたクマ対策会議では、東北各県と国が連携してクマの個体数の管理など対策を進める方針が確認されました。 こうした状況を受けて、吉村知事はきょうの定例会見で今後のクマ対応について言及しました。 吉村知事「クマに県境はない、広域な所は政府にお願いしたいと申し上げてきた」 県によりますと野生動物が県境を越えた場合、国がブロック単位で、生息調査