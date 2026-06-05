山形県内の海水浴場の水質調査の結果が公表され、庄内の海岸は海水浴に適した水質になっていることが確認されました。 【写真を見る】県内11の海水浴場すべて「適した水質」と確認由良など6か所が最も良好な「AA」評価（山形） 調査は先月、県内１１の海水浴場で行われ、大腸菌の数や海水の透明度など４つの項目を評価しました。 その結果最も良好な水質ＡＡに評価されたのは、鶴岡市の由良海水浴場、三瀬海水浴場、小波渡海