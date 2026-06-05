愛知県幸田町で、ランニング中の女性を車ではねてそのまま逃げたとして、34歳の会社員の男が逮捕されました。 【写真を見る】｢事故を起こしたときは認識がなかった｣ ランニング中の女性をひき逃げか 34歳会社員の男を逮捕 愛知･幸田町 逮捕されたのは、西尾市鳥羽町の会社員 三川拓也容疑者（34）で、警察によりますときのう午後8時15分ごろ、幸田町菱池の交差点で、横断歩道を渡っていた33歳の女性を乗用車ではね、そのまま逃げ