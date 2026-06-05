（株）東京キタイチ（小樽市）は6月4日までに事業を停止し、破産手続きを大久保誠太郎弁護士（新青山法律税務事務所、東京都中央区日本橋兜町9−15）へ一任した。負債総額は約7億円（2025年3月期決算時点）。1979年4月、タラコ加工業として創業し、大手量販店と無着色タラコを共同開発したこときっかけに法人化した。減塩無着色タラコ、減塩鱒筋子、筋子醤油漬等を中心に製造し、量販店・生活協同組合・中央卸売場市場等へ販