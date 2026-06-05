昨季、PGAツアーで圧倒的な強さを見せつけたスコッティ・シェフラー。独特な動きを見せる彼のスイングを、プロコーチの南秀樹が分析。アマチュアが参考にしたいポイントも教えてもらった。【連続写真】フォローで右ツマ先を左カカトへ寄せるシェフラーのドライバースイング◇◇◇シェフラーと言えば、独特なスイングが特徴ですよね。高いトップや右足をすり寄せる動きなど、一見すると真似しにくそうに見えます。ただ、その