＜全米女子オープン初日◇4日◇リビエラCC（カリフォルニア州）◇6699ヤード・パー71＞女子ゴルファー世界一を決める戦いは、第1ラウンドが終了した。日本勢は史上最多の23人が出場している。【写真】渋野日向子は前傾が浅くなった！“タテ振り”の効果ってなに？渋野日向子が5バーディ・2ボギーで回り、今季自己ベストの「68」をマーク。首位と2打差の3アンダー・3位タイ発進を決めた。畑岡奈紗は2アンダー・8位タイ。古江彩