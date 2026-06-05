札幌市北区の百合が原公園では、２０２６年も夏を彩るゼラニウムの展示会が開催されています。ピンクや紫など、色とりどりのゼラニウムの花が会場を鮮やかに彩っています。 札幌市北区の「百合が原公園・緑のセンター」では、２００株を超えるゼラニウムが展示されています。ゼラニウムは暑さの厳しい本州と比べ、北海道での栽培に適していて、１年を通して楽しめる品種もあることから人気です。ゼラニウム展は６月２１