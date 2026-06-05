今回、日本で初めてゴルフ場内にローソンがオープンした岡山空港ゴルフコース。しかし、これは壮大な計画の序章に過ぎないと、同コースを運営する吉備ゴルフクラブ 代表取締役社長・松尾武朗氏が明かしてくれた。【写真】コンビニにゴルフ用品がずらり！ 限定のポンタ『Pro V1』も販売■目指すのは誰でも来られる“テーマパーク”のようなゴルフ場「実は今回、コンビニをコース内にオープンしたのは2028年に向けたリニューアルプロ