長崎市大浦町の石橋停留場近くで、５日(金) 路面電車とタクシーが衝突する事故がありました。 事故があったのは、長崎市大浦町の長崎電気軌道石橋停留場の近くです。 ５日午前11時10分頃、通行人から「路面電車とタクシーの事故が起きている」と警察に通報がありました。 電気軌道によりますと、当時 路面電車には15人の乗客がいましたが、全員無事だということです。 事故の影響で電気軌道は、石