＜全米女子オープン初日◇4日◇リビエラCC（カリフォルニア州）◇6699ヤード・パー71＞2年前の2024年大会は笹生優花に次ぐ2位、そして昨年が7位。2年連続でこの全米の舞台でトップ10入りを果たしている渋野日向子が、今年も活躍を予感させた。風が吹く午後組でプレーし、5バーディ・2ボギー。今季自己ベストとなる「68」をマークし、首位と2打差の3アンダー・暫定3位タイでホールアウトした。【写真】同期もタレント揃い！ 渋野