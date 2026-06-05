テーラーメイドゴルフは、ツアーで圧倒的な勝率を誇る『Spider（スパイダー）』シリーズの最新作『Spider TOUR TORCHED（スパイダー ツアー トーチド）』パターシリーズを2026年6月12日（金）より発売する。価格は全モデル一律53,900円（税込）だ。【画像67枚】トゥルーパスアライメントの「トーチドフィニッシュ」最大の特徴は、名手ロリー・マキロイ（北米）が構えた時の見え方を調整するために塗装を炙った（TORCHED）というエ