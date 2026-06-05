熊本県産肉牛の品質向上を目的に、牛肉の品評会を兼ねた販売促進会が菊池市で開かれました。 【写真を見る】肉付き・張り・ツヤ抜群！肉牛チャンピオンに吉田忍さん（熊本・あさぎり町）の黒毛和種JA熊本経済連の品評会 これは肉牛生産農家の意欲向上につなげようと、JA熊本経済連が毎年開いているのものです。 「愛情たっぷりに、脂がつかないように」 熊本畜産流通センターには、県内の生産農家が育てた黒毛和種や