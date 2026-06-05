柏崎商工会議所が原発との共生を掲げて議論を主導する地域振興策について、柏崎市の桜井市長は「国からの支援を受ける手伝いをしてきたい」と後押しする考えを示しました。 柏崎商工会議所は5月、地域振興を考える新たな協議体の設立に向けた準備会合を開きました。 柏崎刈羽原発6号機が再稼働する中、原発との共生を目指し、官民連携で人口減少などの地域課題に取り組む狙いで、会合には柏崎市・刈羽村・東京電力などのほか、