千葉ロッテマリーンズは、6月9日の中日戦（ZOZOマリンスタジアム）に俳優の恒松祐里（27）が来場すると発表した。当日は、映画「スター・ウォーズ」をテーマとするイベントデー「STARWARSNIGHT」が開催され、試合前にセレモニアルピッチを行い、球場を盛り上げる。恒松は「初めての始球式。まさか大好きなスター・ウォーズをテーマにしたイベントの日に呼んでいただけるなんて、大変光栄です。初めての事で緊張している