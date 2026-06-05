女優の前田愛（42）が5日までに自身のインスタグラムストーリーズを更新。プライベートショットを披露した。前田は「先日ついに夏ワンピース始めました。。。」とつづり、淡いラベンダーカラーのノースリーブワンピース姿を披露。「水分補給と日焼けに気をつけなくてはならない季節になってきましたね」とファンに向け呼びかけた。これにファンからは「髪型もワンピースもすごく似合っていてとっても素敵です」「愛ちゃん