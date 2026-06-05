阪神は5日、4日の西武戦でプロ野球61人目の1500奪三振を達成した西勇の記念グッズを発売すると発表した。Tシャツ、フェイスタオル、クッション、アクリルキーホルダー、記念ボールのほか、一点もの19万8000円（税込み）の直筆サイン入り記念ロゴパネルが販売される。詳しくは球団ホームページまで。