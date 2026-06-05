作詞家で音楽プロデューサーの秋元康氏（68）が4日深夜放送のTOKYOFM「TOKYOSPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。大学生時代に出会った超大物タレントの凄さを語る場面があった。この日はタレントのタモリとトークを展開。会うのはタモリが司会を務めていた「森田一義アワー笑っていいとも！」にゲスト出演して以来で「12、13年前ですかね」と語った。初めて会ったのは、タモリが「オールナイトニッポン」パーソ