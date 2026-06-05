記者会見する中道改革連合の小川代表＝5日午前、国会中道改革連合の小川淳也代表は5日の記者会見で、衆院議員定数削減を巡り、対象を比例代表45とする方向での意見集約を自民党に指示した高市早苗首相を重ねて批判した。「少数政党をなきものにする議論に簡単にくみするわけにいかない」と主張。選挙制度改革を念頭に「45も削減するなら、より根本的な議論をすべきだ」と述べた。与党が一方的に議論を進める場合には「他の野党