神戸はあす6日、敵地でプレーオフラウンド1位決定戦第2戦・鹿島戦を行う。第1戦目で5―0の圧勝。大きなアドバンテージを持って臨む中、FW武藤嘉紀は「守りには入らない。得点を取りにいく。神戸の強さを証明するためにもアウェーのスタジアムでしっかり勝って、優勝カップを掲げられたら良い」と勝利して、クラブ5つ目のタイトルを確定させると宣言した。鹿島は今大会ホーム戦は9戦全勝（PK戦勝利を含む）。圧倒的な地の利を持