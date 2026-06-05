【COCORO】 2026年夏 発売予定 価格：未定 グッドスマイルカンパニーとフロントウイングは、PC用ノベルゲーム「COCORO」のストアページを本日6月5日に公開した。2026年夏に発売を予定し、価格は未定。 今回はストアページのオープンに合わせてオープニングムービーが公開された。本作はロボットが暴走する世界を舞台に、少年