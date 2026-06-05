ピン芸人のお見送り芸人しんいちが現在の家賃を赤裸々に明かし、スタジオからツッコミを受ける場面があった。【映像】しんいちが毎月60万円を貢ぐグラドル（顔出しアリ）6月4日に放送された『資産、全部売ってみた #2』（ABEMA）で、自身の象徴ともいえる資産を査定し人生を見つめ直す「こじうり（誇示売り）」企画に登場したしんいち。毒のある歌ネタで「R-1グランプリ2022」の王者となり、優勝後はどこにでもトロフィーを持