作家乙武洋匡氏（50）が5日までにXを更新。自身に寄せられた声に驚きの声を上げた。乙武氏は危険な「歩きスマホ」をいまだにしている人に対し、苦言を呈していた。俳優的場浩司（57）がSNSを通じ「歩きスマホ」の歩行者に激突された出来事をつづり、問題提起。的場はぶつかってきた相手が「被害者面（ずら）」して文句ありげな目を向けてきたことなどを記しつつ「マジでやめた方がいい…だって危ないじゃん？」「本気でやめた方が