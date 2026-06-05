香川県警察学校体育館(高松市郷東町) 香川県警の柔道・剣道大会が5日開かれ、警察官が熱戦を繰り広げました。 警察官の精神力を養うことなどを目的に香川県警が毎年開いている大会です。2026年は約240人が出場しました。 香川県警本部と各警察署でチームをつくり競う団体戦と、女性警察官による個人戦が行われました。 犯人の身柄を確保する時などに必要な体力や技術力をつけようと、日頃から稽古に励