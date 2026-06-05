事故の現場高松市今里町午後1時ごろ 6月5日午前9時40分ごろ、高松市今里町の県道交差点で、軽トラックが自転車をはねました。自転車に乗っていた70歳～80歳くらいの女性が重体です。 警察によりますと、現場は押しボタン式の信号機がある交差点で、自転車の女性が横断歩道を南に渡っていたところ、軽トラックにはねられました。軽トラックは赤信号で交差点に進入したとみられています。 警察は、軽トラックを