学歴詐称疑惑を巡り在宅起訴されていた伊東市の前市長田久保真紀被告について、警察は公職選挙法違反の疑いなど3つの容疑でも書類送検したことがわかりました。田久保被告は、東洋大学法学部の卒業証書を偽造した上、伊東市の議長・副議長に”チラ見せ”した罪や、市議会の百条委員会で「虚偽の証言」をした罪で、ことし3月在宅起訴されています。警察は4日、報道機関に嘘の経歴を伝え、公にさせた疑いや、市の広報誌に虚偽の情報