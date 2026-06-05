【新興国通貨】ドルペソは17.28前後での推移=メキシコペソ 昨日はややペソ高が優勢で、中南米市場午前に17.26台を付けた。その後少し反発も17.30からの買いに慎重で、上値が重くなっている。対円では昨日9円26銭を付ける場面が見られるなど、ペソがしっかり。 USDMXN17.2805MXNJPY 9.2567