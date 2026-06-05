国勢調査の速報値で静岡市が人口減少率で政令市ワーストとなったことを受け、難波市長は、4日の会見で若い世代の転入促進、転出抑制の対策が必要との考えを示しました。（難波静岡市長コメント） 「人口減少の加速期に残念ながら入ってしまったので、そこをしっかりとした対策をもうほんとに必死でやることが必要だと思っています」先週、公表された国勢調査の速報値で静岡市の人口は3万3000人あまり減って66万人を割り込み