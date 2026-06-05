ドジャース・大谷翔平（31）が日本時間4日のダイヤモンドバックス戦に登板し、6回2安打無失点で6勝目（2敗）をマーク。規定投球回（62）未満ながら、防御率0.74は依然としてナ・リーグ投手部門の隠れ首位である。【もっと読む】伊藤園マーケティング担当者が明かす“大谷効果”この日はオールスター（7月15日=フィラデルフィア）のファン投票が始まり、5年連続出場中の大谷はDH部門の候補に名を連ねている。選出されれば、エ