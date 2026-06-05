５日前引けの日経平均株価は前日比８０９円２２銭安の６万６６６１円４７銭。前場のプライム市場の売買高概算は１０億６３９５万株、売買代金概算は４兆９６５６億円。値上がり銘柄数は１２２４、値下がり銘柄数は３１９、変わらずは２１銘柄だった。 日経平均株価は続落。前日の米株式市場では、ＮＹダウは８７４ドル高と上昇したものの、半導体関連などハイテク株は安くナスダック指数は下落した。東京株式市場では米ハイ