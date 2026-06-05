Bowers & Wilkins「804 D4」 Bowers & Wilkinsは、6月10日から6月30日までの期間、東京・新宿の新宿高島屋 10階インテリア 特設会場にてポップアップストアをオープンする。メインシステムのスピーカーは「804 D4」。マランツの「30シリーズ」およびデノンのレコードプレーヤー「DP-3000NE」との組み合わせで試聴できる。 さらに、ワイヤレススピーカー「Ze